Λιθουανία: Με Βαλαντσιούνας & Σαμπόνις η προεπιλογή για το Προολυμπιακό!

Οι Λιθουανοί θα διοργανώσουν το Προολυμπιακό τουρνουά στο Κάουνας, διεκδικώντας την παρουσία τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο κόντρα στις Πολωνίας, Ανγκόλα, Σλοβενία, Νότια Κορέα και Βενεζουέλα.

Το μεσημέρι της Κυριακής 23/5, έγιναν γνωστά τα ονόματα των 15 παικτών που αποτελούν την προεπιλογή ενόψει του Προολυμπιακού τουρνουά.

Στη λίστα ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις των NBAers Γιόνας Βαλαντσιούνας και Ντομάντας Σαμπόνις.

Μάντας Καλνιέτις

Λούκας Λεκαβίτσιους

Μάριους Γκριγκόνις

Ρόκας Γιοκουμπάιτις

Τόμας Ντίμσα

Εντγκάρας Ουλάνοβας

Ιγκνάς Μπραζντέικις

Ρόκας Γκιεντράιτις

Τάντας Σεντεκέρσκις

Άρνας Μπουτκεβίτσιους

Μιντάουγκας Κουζμίνσκας

Εϊμάντας Μπέντζιους

Γκίτις Μασιούλις

Γιόνας Βαλαντσιούνας

Ντομάντας Σαμπόνις

Lithuania NT named 15 players to preliminary roster for the Olympic Qualifying tournament.

Kalnietis, Lekavičius,⁰Grigonis, Jokubaitis, Dimša.⁰Ulanovas, Brazdeikis, Giedraitis, Sedekerskis, Butkevičius.⁰Kuzminskas, Bendžius, Masiulis⁰Valančiūnas, Sabonis.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) May 23, 2021