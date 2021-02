Το πρώτο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση της Γαλλίας με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Eurobasket ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακό τρόπο.

Ο Νίκολα Ιβάνοβιτς πέταξε τη μπάλα σχεδόν από τη μία μπασκέτα στην άλλη κι ευστόχησε προλαβαίνοντας την κόρνα της λήξης.

Δείτε τη φάση...

Nikola Ivanovic has been doing half court buzzers for a while #TissotBuzzerBeater #ThisIsYourTime pic.twitter.com/IHKybPokYt

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 20, 2021