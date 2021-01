Team USA: Αντεμπάγιο & Γουντ στις προσκλήσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η ομοσπονδία μπάσκετ των ΗΠΑ «σημαδεύει» τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο και σύμφωνα με τον Adrian Wojnarowski, απέστειλε 60 προσκλήσεις σε παίκτες ώστε να αποτελέσουν τη «δεξαμενή» από όπου θα προκύψει η 12άδα της Team USA.

Υπενθυμίζει, δε πως η εθνική ομάδα μπορεί να παραταχθεί δίχως τους NBAers που θα παίξουν στους NBA Finals ενώ σε ό,τι αφορά τη θέση του σέντερ, μεταξύ των υποψηφίων είναι οι Μπαμ Αντεμπάγιο και Κρίστιαν Γουντ.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 23, 2021