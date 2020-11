Λάρκιν: «Υπερήφανος που παίζω για την Τουρκία»! (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ της Αναντολού Εφές αγωνίζεται ως νατουραλιζέ με την εθνική ομάδα της Τουρκίας και «σφράγισε» τη νίκη επί των Ολλανδών με 71-73, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 23 πόντους (2/4 βολές, 3/6 δίποντα, 5/10 τρίποντα), 9 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

«Σας ευχαριστώ που με κάνετε να νιώθω ευπρόσδεκτος! Υπερήφανος που παίζω για αυτή τη χώρα!» ήταν το μήνυμά του στο Twitter.

Thank you for making me feel welcome! Proud to play for this country! Haydiiiiiiiii#12devadam #millitakım pic.twitter.com/Vv72rcc8Ke

