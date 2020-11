Ο Λάρκιν πέτυχε 13 πόντους σε ένα δεκάλεπτο με την εθνική Τουρκίας! (vid)

Η Τουρκία αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο πλαίσιο των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2022 και ο Σέιν Λάρκιν ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο σκοράροντας 13 πόντους!

Ο Αμερικανός γκαρντ είναι κάτοχος τουρκικού διαβατηρίου και αφού ενίσχυσε την Αναντολού Εφές κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, μπήκε στο αεροπλάνο και έθεσε εαυτόν στη διάθεση της εθνικής Τουρκίας στα «παράθυρα» του Ευρωμπάσκετ.

SHANE TIME @ShaneLarkin_3 with 13 PTS in the 1st quarter for @TBF #EuroBasket pic.twitter.com/pT4acmQHQT

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) November 29, 2020