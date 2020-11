Η Ισπανία προηγήθηκε με 34-52 στο 18:17 όμως οι Ισραηλινοί ολοκλήρωσαν την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο κι έφτασαν στη νίκη, έχοντας ως MVPs τους Ταμίρ Μπλατ (21π., 9ασ.)

Η ομάδα του Όντεντ Κάτας επικράτησε με 95-87 και η FIBA δημοσίευσε τα highlights του Μπλατ.

21 PTS 9 AST

Tamir Blatt was once again phenomenal for @TherealIBBA#EuroBasket @JerusalemBasket pic.twitter.com/1T3o6d2ulO

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) November 28, 2020