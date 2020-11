Σενγκέλια: Θα παίξει στο ΤΣΣΚΑ-Ρεάλ και μετά θα πάει στην Εθνική Γεωργίας

Μόλις η αναμέτρηση της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 11η αγωνιστική της EuroLeague (26/11), ολοκληρωθεί, ο Τόρνικε Σενγκέλια θα έχει άλλες υποχρεώσεις. Εθνικού χαρακτήρα. Ο Γεωργιανός θα ταξιδέψει μέχρι τη Φινλανδια, όπου θα γίνει η «φούσκα» για τον 5ο προκριματικό όμιλο του EuroBasket.

H Γεωργία, του Ηλία Ζούρου και του Γιώργου Λιμνιάτη, θα αντιμετωπίσει τις Φινλανδία (28/11, 19:30) και Ελβετία (30/11, 16:00) και φυσικά ο Σενγκέλια θα είναι πίσω στη Ρωσία, αφού ακολουθεί η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για τη EuroLeague (3/12, 19:00).

Tornike Shengelia will go to play for the Georgian NT after the game vs Real Madrid.

