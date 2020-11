Συγκεκριμένα η ομάδα του Βασίλη Μασλαρινού θα αντιμετωπίσει την Βουλγαρία (12/11) και τη Σλοβενία (14/11) όπου θα ψάξει το 2/2 ενόψει της πρόκρισης στην τελική φάση.

H FIBA έκανε ειδική αναφορά στην προσπάθεια της Εθνικής, στην οποία ενσωματώθηκαν οι Χριστινάκη, Φασούλα οι οποίες αγωνίζονται στην ισπανική Κάθερες.

Can @HellenicBF get 2 wins on home soil in Window 2?

Νovember 12: vs

November 14: vs #EuroBasketWomen pic.twitter.com/yDwcAY2j0I

