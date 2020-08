Ο Αντετοκούνμπο φορά το 34 για τους γονείς του (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τόσο στους Μπακς όσο και στην Εθνική Ελλάδας αγωνίζεται με το Νο34 στη φανέλα του.

Η Διεθνής Ομοσπονδία εξήγησε πως αυτό κάνει για να τιμήσει τους γονείς αφού είναι σχετικές με το τελευταίο ψηφίο της χρονιάς που γεννήθηκαν.

Which jersey number you are rocking with ?

Giannis wears 34 because of the years that his mother and father were born. The years end in 3 and 4. And this is the reason his brother wears 43 as well. pic.twitter.com/2JcgOr98GP

— FIBA (@FIBA) August 25, 2020