Ο διαγωνισμός της FIBA για το καλύτερο κάρφωμα της δεκαετίας συνεχίζεται κανονικά.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο νίκησε στον πρώτο γύρο τον Λούκα Ντόντσιτς και προχώρησε.

Στον δεύτερο γύρο ο φόργουορντ των Μπακς αντιμετωπίζει τον Γερμανό, Ντάνιελ Τάις που παίζει στους Σέλτικς.

Μπείτε εδώ και ψηφίστε.

Μπείτε εδώ και δείτε πως έχει διαμορφωθεί το bracket.

@dtheis10 or @Giannis_An34?

VOTE in the dunk of the decade bracket

https://t.co/e9xXyTIzhk@DBB_Basketball | @HellenicBF pic.twitter.com/saTnlx3ddo

— FIBA (@FIBA) June 17, 2020