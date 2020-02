Λιθουανία: Με Ματσιούλις οι κλήσεις για τα προκριματικά του Eurobasket (pic)

Ο αρχηγός της ΑΕΚ κλήθηκε για τους δύο αγώνες του Φεβρουαρίου και θα ενισχύσει τη «Λιέτουβα» με Βέλγιο (21/02) και Τσεχία (24/02).

Οι 14 παίκτες που κάλεσε ο νέος προπονητής, Ντάριους Μασκολιούνας: Μάντας Καλνιέρις, Ζιγκιμάντας Γιαναβίτσιους, Ρόκας Γιοκουμπάιτις, Τόμας Ντίμσα, Παούλιους Βαλίνσκας, Ντεϊβίντας Γκαΐλιους, Γιόνας Ματσιούλις, Ντονάτας Μοτιεγιούνας, Άρνας Μπουτκεβίτσιους, Εβάλντας Κάιρις, Εϊμάνρας Μπέντζιους, Μαρτίνας Σάγιους, Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, Γκίτις Μασιούλις

Lithuania NT roster for FIBA window includes Mantas Kalnietis, Mindaugas Kuzminskas and Donatas Motiejunas. Also, 19 year old Zalgiris prospect Rokas Jokubaitis was called up for the first time. pic.twitter.com/Aal7UlmUYk

