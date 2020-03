Κορονοϊός: Τα βιβλία που προτείνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού για το σπίτι (vid)

Ο Γιώργος Παπαγιάννης πρότεινε «το δώρο» του Στέφανου Ξενάκη ενώ ο Ντεσόν Τόμας το «the way of the superior man» του David Deida.

Προτάσεις έκαναν οι μπασκετμπολίστρια Ιωάνα Δίελα, Τσάσιντι Ριντ και Ρούλα Μουλή, οι βολεϊμπολίστριες Έμιλυ Κωνσταντέλου και Σοφία Κοσμά, όπως επίσης και οι βολεϊμπολίστες Άξελ Γιάκομπσεν, Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος και Σωτήρης Πανταλέων.