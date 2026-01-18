Ο Φουρνιέ σχολίασε το χάος στον τελικό του Copa Africa: «Χαμένο πέναλτι επίτηδες ή...»
Ο τελικός του Copa Africa είχε αρκετή ένταση στο φινάλε, με το Μαρόκο να κερδίζει πέναλτι στο 98' λεπτό και τη Σενεγάλη να αποχωρεί αρχικά από το γήπεδο. Το πέναλτι τελικά εκτελέστηκε με καθυστέρηση και ο Μπραΐμ Ντίαθ το έχασε με εκτέλεση αλά Πανένκα στο 90+13'.
Ο Εβάν Φουρνιέ παρακολουθεί τον τελικό και δε θα μπορούσε να μη σχολιάσει στο αγαπημένο του twitter. Με ένα σχόλιο, μάλιστα, καυστικό για τον Μπραΐμ Ντίαθ που έχασε το πέναλτι.
«Χαμένο πέναλτι επίτηδες ή τα... έκανε πάνω του;» είναι η ελεύθερη μετάφραση αυτού που έγραψε ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού. Αναρωτήθηκε έτσι αν ο Μπραΐμ Ντίαθ έχασε το πέναλτι για ηθικούς λόγους, λόγω των διαμαρτυριών των Σενεγαλέζων ή αν λύγισε από την πίεση.
Peno raté expres ou caca culotte?— Evan Fournier (@EvanFourmizz) January 18, 2026
