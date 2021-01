Πριν από μερικές εβδομάδες ο Ντάκαρι Τζόνσον, μέλος των Γκιντάο Ινγκλς, μέτρησε στο ματς με τη Λιαόνινγκ 35 πόντους, 25 ριμπάουντ (τα 15 επιθετικά), 7 ασίστ και 5 μπλοκ! Προτού ολοκληρωθεί το 2020 ο Τζόνσον είχε... χώρο και για άλλα! Μέτρησε απέναντι στην Σάνξι 28 πόντους, 23 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 5 μπλοκ και 5 κλεψίματα!

Επίδοση (με τουλάχιστον 20 πόντους, 20 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5 μπλοκ και 5 κλεψίματα) που έχει κάνει μόνο ο Γιάο Μινγκ στην ιστορία του κινέζικου πρωταθλήματος!

Ο Τζόνσον επιλέχθηκε από την Οκλαχόμα στο Draft toy 2015 (No48) και ήταν πρωταθλητής και πολυτιμότερος των τελικών με τη θυγατρική των Θάντερ στη G-League το 2019. Στους Θάντερ μέτρησε 33 αγώνες τη σεζόν 2017-2018.

Dakari Johnson's 35 PTS to go with 25 REB, including 15 offensive rebounds. @DakariJohnson @hoopnut @Sportando @el_baloncesto pic.twitter.com/IkAhkvSK80

Dakari Johnson (@DakariJohnson) has joined Chinese legend Yao Ming as the only two players to post a 20+20+5+5+5 stat line in CBA history (h/t Sina Sports). https://t.co/Sawju7fevX

— Nicola Lupo (@NicolaLupo99) January 1, 2021