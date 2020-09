Ο 29χρονος φόργουορντ παραμένει στην κινεζική λίγκα όπου έχει προϋπηρεσία με τους Σαντνγόνγκ Γκόλντεν Σταρς (2017-19) και τους Σανγκάι Σαρκς (2019-20) αφού όπως αναφέρει ο Λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάτας Ούρμπονας, συμφώνησε με τους Ξινζιάνγκ Φλάινγκ Τάιγκερς.

Ο Μοτιεγιούνας έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στους Ρόκετς, τους Πέλικανς και τους Σπερς, μετρώντας 7.3 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ μ.ό. σε 251 συμμετοχές στη regular season.

Επίσης μέτρησε 13 συμμετοχές στην EuroLeague με τη Ζάλγκιρις (2007-08) και την Πρόκομ (2011-12)

Donatas Motiejunas remains in China for the 4th season. He is expected to sign with the Xinjiang Flying Tigers, per sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) September 10, 2020