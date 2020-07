Παλιός παίκτης των Πέισερς σκόραρε 74 πόντους στην Κίνα! (pic & vid)

Ο 28χρονος γκαρντ εδώ και δύο χρόνια αγωνίζεται στους Nanjing Monkey King. Από όταν, δηλαδή, αποχώρησε από τους Ιντιάνα Πέισερς, στους οποίους έπαιξε την τριετία 2015-18.

Ο Τζο Γιανγκ, στην επανεκκίνηση που έχει κάνει το κινεζικό πρωτάθλημα, κατέπληξε όσους παρακολούθησαν την αναμέτρηση, αφού σκόραρε τους 74, από τους 110, πόντους της ομάδας του!

Αυτή ήταν η τρίτη υψηλότερη επίδοση στο πρωτάθλημα της Κίνας. Αναλυτικά, είχε 21/39 δίποντα, 6/11 τρίποντα, 14/15 βολές, αλλά και 5 ριμπάουντ και 8 κλεψίματα.

Ωστόσο, η ομάδα του ηττήθηκε με 125-110 από τους Shandong Golden Stars.

