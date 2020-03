Κορονοϊός: Η Κίνα συνεχίζει το… λουκέτο στα ομαδικά σπορ και το μπάσκετ

Το πρωτάθλημα μπάσκετ στην Κίνα επρόκειτο να αρχίσει ξανά έπειτα από πολύμηνη διακοπή όμως η κυβέρνηση της ασιατικής χώρας φαίνεται πως φοβάται το ενδεχόμενο νέας έξαρσης του κορονοϊού και προς αυτή την κατεύθυνση απαγόρευσε την επανέναρξη των ομαδικών σπορ.

The Chinese Government issued a new order today restricting resumption of team sports, a heavy blow for pro basketball to return there soon as was planned. China's attempt to restart sports are being watched closely by leagues across the world. Huge issue is asymptomatic carriers

— Brian Windhorst (@WindhorstESPN) March 31, 2020