Κορονοϊός: Ο Ντένμον ήταν έτοιμος να πετάξει για Κίνα αλλά έφαγε... άκυρο

Η Κίνα φαίνεται πως ξεπέρασε το πρόβλημα με τον κορονοϊό και για αυτό επέλεξε να φωνάξει πίσω τους παίκτες η Λίγκα για να ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα.

Λίγες ώρες νωρίτερα πάντως η κυβέρνηση της Κίνας απαγόρεψε την είσοδο στη χώρα σε ξένους ώστε να μην υπάρχει «αναζωπύρωση» της πανδημίας.

Ο Μάρκους Ντένμον βρισκόταν στο αεροδρόμιο για να πετάξει με προορισμό την Κίνα και τελικά η πτήση του αναβλήθηκε.

Wow, I just got turned around at the Airport heading to China!!

