O Λιν απάντησε στον Τραμπ για τον κορονοϊό: «Ενισχύεις τον ρατσισμό»! (pic)

Παρά τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για μη χρήση όρων που συνδέουν τον ιό Covid-19 με την Κίνα ή την Γούχαν, όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά ώστε να αποφεύγονται τυχόν διακρίσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στην πανδημία έκανε λόγο για «κινέζικο ιό» κλιμακώνοντας έτσι την ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Θέση επί του θέματος πήρε ο Τζέρεμι Λιν, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στην Κίνα με τους Beijing Ducks.

«Σου εύχομαι να υποστηρίξεις ενεργά τους ευάλωτους ανθρώπους που υποφέρουν λόγω της κακοδιαχείρισης μας στον ιό, συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων που επηρεάζονται από τον ρατσισμό που ενισχύεις» ήταν το μήνυμα του πρώην NBAer στο Twitter,

I wish you would powerfully support the vulnerable people that will suffer due to our mismanagement of this virus, including those that will be affected by the racism you’re empowering https://t.co/QfRHiOFGEm

— Jeremy Lin (@JLin7) March 17, 2020