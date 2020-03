Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του Sportando, ο Αμερικανός βρίσκεται ήδη στην Κίνα και θα μπει σε καραντίνα 14 ημερών πριν ενσωματωθεί στην ομάδα του, τη Fujian.

Pooh Jeter has landed in China, a source told @Sportando.

Jeter will have a two-week quarantine before rejoining his team Fujian of CBA league

— Emiliano Carchia (@Carchia) March 17, 2020