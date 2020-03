Κορονοϊός: Αποκλεισμός τριών ετών στους ξένους που δεν θα γυρίσουν στην Κίνα

Η ομοσπονδία μπάσκετ στην ασιατική χώρα είχε αναβάλει την επανέναρξη του πρωταθλήματος λόγω κορονοϊού έπειτα από τους εορτασμούς για το κινέζικο σεληνιακό νέο έτος και οι περισσότεροι ξένοι παίκτες αναχώρησαν για τις πατρίδες τους.

Στο μεσοδιάστημα, η η FIBA άλλαξε την έδρα του Προολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ Γυναικών, μεταφέροντας τη διοργάνωση στο Βελιγράδι. Το μόνο που απέμενε να διαπιστωθεί ήταν αν η διακοπή θα ήταν οριστική ή όχι.

Εν τέλει, το πρωτάθλημα θα αρχίσει ξανά στις 15 Απριλίου και οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών. Όλοι οι παίκτες θα μπουν σε καραντίνα για 14 μέρες κι εν συνεχεία θα υποβληθούν σε εξετάσεις για Covid-19 ενώ οι ξένοι που δεν θα επιστρέψουν στην Κίνα, θα τιμωρηθούν με τριετή αποκλεισμό από τη λίγκα!

Μάλιστα οι Ρέι ΜακΚάλουμ και Κάιλ Φογκ βρίσκονται ήδη στην ασιατική χώρα.

Important updates on Chinese CBA (2):

- Players likely will have to leave 23rd-25th to make it on time for first game

- Very limited travel, as games will only be played in two locations, Qingdao, and Dongguan

- 4 games a week

- Games will be played behind closed doors https://t.co/HcM3gQHaCK

— Emiliano Carchia (@Carchia) March 16, 2020