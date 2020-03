Κοροναϊός: Αρχίζει ξανά το πρωτάθλημα στην Κίνα! (pic)

Η ομοσπονδία μπάσκετ στην ασιατική χώρα είχε αναβάλει την επανέναρξη του πρωταθλήματος έπειτα από τους εορτασμούς για το κινέζικο σεληνιακό νέο έτος και οι περισσότεροι ξένοι παίκτες αναχώρησαν για τις πατρίδες τους.

Στο μεσοδιάστημα, η η FIBA άλλαξε την έδρα του Προολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ Γυναικών, μεταφέροντας τη διοργάνωση στο Βελιγράδι. Το μόνο που απέμενε να διαπιστωθεί ήταν αν η διακοπή θα ήταν οριστική ή όχι.

Εν τέλει, το πρωτάθλημα θα αρχίσει ξανά στις 6 Απριλίου και οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών.

Chinese CBA is expected re-start from April 6, a source told @Sportando

The first games will be played behind closed doors

— Emiliano Carchia (@Carchia) March 9, 2020