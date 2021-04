Θέαμα μοίρασαν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Άλεξ Καρούσο στο Μπακς-Λέικερς. Ο Greek Freak ακολούθησε τον παίκτη των Λέικερς και του κατέβασε τον γενικό, ωστόσο ο Άλεξ πήρε την εκδίκηση του καρφώνοντας εντυπωσιακά χωρίς να τον προλάβει ο ηγέτης των ελαφιών.

Πάντως την επόμενη φορά ο Καρούσο να το ξανασκεφτεί αν πρέπει να σηκωθεί κόντρα στον Γιάννη.

When you try your best, but you don’t succeed. pic.twitter.com/FLBItxy1h2

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 1, 2021