ΑΕΚ: Υποψήφιος καλύτερος Νέος Παίκτης στο BCL ο Ρογκαβόπουλος!

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος αποσύρθηκε από το φετινό NBA Draft, μοιάζει έτοιμος για το επόμενο βήμα, μετά την περσινή σεζόν. Ο 19χρονος φόργουορντ (2μ.03) είναι ο άνθρωπος… ενέργεια που βλέπει πολλά video, αποτελώντας τη μεγάλη επένδυση της «Ένωσης» από εκείνο το μεγάλο παιδομάζωμα που έχει κάνει στα χρόνια του Μάκη Αγγελόπουλου.

Η σεζόν 2020-21 στο Basketball Champions League είναι σε εξέλιξη και ο Ρογκαβόπουλος είναι μεταξύ των τεσσάρων υποψηφίων για την ανάδειξη του καλύτερου Νέου Παίκτη. Φέτος μετράει 3.5 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 0.3 ασίστ στη διοργάνωση της FIBA, έχοντας απέναντί του τους Γιοάν Μακούντου (Σολέ), Αουγκούστας Μαρτσιουλιόνις (Ρίτας Βίλνιους) και Κέι φαν ντερ Βούουρστ (Οστάνδη).

Who will be named Best Young Player in the 2020-21 #BasketballCL? — Basketball Champions League (@BasketballCL) February 9, 2021

Learning from Keith, Jonas, Matt... Don't worry @AEKbCgr, Nikos Rogkavopoulos will be ready to take over in no time #BasketballCL pic.twitter.com/1yCG4laoye — Basketball Champions League (@BasketballCL) February 9, 2021