Πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού MVP Ιανουαρίου στο BCL (vid)

Ο Αμερικανός, άλλοτε και παίκτης του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μισό της σεζόν 2014-15, μέτρησε τον Ιανουάριο 20,6 πόντους με 75% στα σουτ εντός παιδιάς.

Αριθμοί οι οποίοι χάρισαν στον Ρειμάρ Μόργκαν φορώντας τη φανέλα της Καρσίγιακα τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη του Ιανουαρίου, έχοντας επίσης και 25 βαθμούς μέσο όρο στο Efficiency.

20.6PPG, 75% FG & 25EFF: here is your MVP of January in action, @KSKBasket's @raymarmorgan2! #BasketballCL pic.twitter.com/9CtCjdIV1g

— Basketball Champions League (@BasketballCL) February 1, 2021