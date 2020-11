Eντυπωσιακός ήταν ο Γιανίκ Μορέιρα τον μήνα Νοέμβρη στο BCL.

Ο ψηλός της ΑΕΚ είχε 17.7 πόντους, 6.3 ριμπάουντ και 21 στο ranking, παίρνοντας θέση στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης για τον συγκεκριμένο μήνα.

Μαζί του οι Ζουλιέν, Ομπασοχάν, De Vries και Μπιλάν.

Δείτε την ανάρτηση των διοργανωτών

#BasketballCL Team of the Month

Who will claim MVP of November honor?

— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 26, 2020