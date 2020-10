Ντιζόν - Σαραγόσα 70-65: Τρίτοι στο BCL με «υπογραφή» Χόλστον! (pics & vids)

Η Ντιζόν είχε τον έλεγχο στην διάρκεια του αγώνα, φτάνοντας μέχρι το +14. Η Σαραγόσα προσπάθησε να επιστρέψει στην τελευταία περίοδο (επιμέρους 13-21), αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα οι Γάλλοι να καταλήξουν στην τρίτη θέση του BCL, αφού νίκησαν με 70-65.

Ο «σταρ» της Ντιζόν, Ντέιβιντ Χόλστον, ήταν κορυφαίος, αφού μέτρησε 20 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ, βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορούσε, στην δεύτερη σεζόν της στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Από 11 πόντους είχαν οι Σάιμον και Βάνβιν, με τον δεύτερο να μαζεύει και 9 ριμπάουντ.

Για τους Ισπανούς, που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση, ο Τζέισον Τόμπσον είχε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ, ο Ένις 15 πόντους και ο Μπρουσίνο 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Το ματς

Η Ντιζόν άρχισε με ένα 6-0 (2') «χτυπώντας» τη Σαραγόσα μέσα στη ρακέτα. Οι Γάλλοι είχαν τον έλεγχο, μέχρι που οι Ισπανοί βρήκαν στόχο από την περιφέρεια και ισοφάρισαν για το 19-19 (9'). Ο Χόλστον με προσωπική ενέργεια έκανε το 21-19 στο δεκάλεπτο. Στη δεύτερη περίοδο, η Ντιζόν άνοιξε την διαφορά (33-24, 16'), αλλά οι τυπικά φιλοξενούμενοι έκαναν ένα επιμέρους 2-6, για να μειώσουν στο ημίχρονο (35-30, 20').

Η γαλλική ομάδα έφτασε σε διψήφια διαφορά με το τρίποντο του Χόλστον (45-34, 24'), ο οποίος συνέχιζε το ρεσιτάλ του από τα 6.75μ (51-41, 27'). Η Ντιζόν πήγε στο +14 (57-43, 29'), με τον Μπένζινγ να κάνει το 57-44 στο 30' με 1/2 βολές. Στα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου δεν παίχτηκε ωραίο μπάσκετ, αλλά ο Ένις το είχε πάρει προσωπικά και με ατομικές φάσεις, μαζί με τον Κονάτε, μείωσαν σε 59-55 (35'). Ο Μπρουσίνο έφερε την ομάδα του ακόμα πιο κοντά (60-57, 35'), αλλά ο Χόλστον «εκτέλεσε» ξανά τους αντιπάλους του (65-57, 36'). Η Σαραγόσα, όμως, αποδείχθηκε πολύ σκληρή και ο Τόμπσον μείωσε στο καλάθι (65-63, 39'). Ο Χόλστον σκόραρε για το 67-63 και το ίδιο έκανε και ο Ένις για το 67-65 και ο Σάιμον επισφράγισε το τελικό 70-65.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 35-30, 57-44, 70-65.

That's how you do it! @jtthekid with 12PTS, leading scorer for @CasademontZGZ! #BasketballCL #Final8 pic.twitter.com/o6MGbslvbq

— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 4, 2020