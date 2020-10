ΑΕΚ: Ο Ντάντλεϊ των Λέικερς αποθέωσε τον Ράις εν μέσω NBA Finals! (vid)

H ΑΕΚ αντιμετωπίζει αύριο (4/10, 21:30) την ισπανική Μπούργος στον τελικό του Final Eight που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ, διεκδικώντας τον δεύτερο τίτλο έπειτα από την προ διετίας επιτυχία της στην Αθήνα.

Στο μεταξύ, οι Λέικερς βρίσκονται στο 2-0 με το Μαϊάμι και απέχουν δυο νίκες μακριά από το πρωτάθλημα ενώ ο Τζάρεντ Ντάντλεϊ σχολίασε τη μεγάλη εμφάνιση του Ταϊρίς Ράις κόντρα στη Σαραγόσα.

«Ο Ράις γίνεται όλο και καλύτερος όσο μεγαλώνει»

@ReseRice4 is getting better with age https://t.co/fI8PnH5ULy

— Jared Dudley (@JaredDudley619) October 3, 2020