Τουρκ Τέλεκομ - Ντιζόν: Όσα πρέπει να ξέρεις για το πρώτο ζευγάρι του Final 8

Σε μία μάχη που αναμένεται συναρπαστική, η Ντιζόν θα αντιμετωπίσει στον πρώτο προημιτελικό την Τουρκ Τέλεκομ με το πολύ γεμάτο ρόστερ της. Ας εμβαθύνουμε στις τακτικές και ας δούμε ποιες μπορεί να είναι οι καθοριστικές μάχες.

Αυτό το ρόστερ μοιάζει υπερβολικά γεμάτο. Οι παίκτες του κόουτς Γκόρεν από την Άγκυρα τού επιτρέπουν να διατηρεί στα χέρια του ίσως το δυνατότερο ρόστερ (στα χαρτιά) του Final 8. Σίγουρα η ομάδα φτάνει στην Αθήνα με διάθεση για νίκες.

Μάικλ Έρικ - Σέντερ: Η μεγαλύτερη (κυριολεκτικά) απώλεια της ομάδας ήταν αυτή του σέντερ Μουσταφά Φαλ. Ο γιγαντόσωμος Γάλλος πραγματοποιούσε μία από τις πιο κυριαρχικές σεζόν που έχουμε δει από ψηλό και ήταν επίσης κομβικός στο σύστημα του κόουτς Γκόρεν. Τελικά, τον αντικατέστησε ο Μάικλ Έρικ, προερχόμενος από την κατάκτηση του τίτλου στην ACB με την Μπασκόνια. Ο Έρικ εκπροσωπεί ένα ελαφρώς διαφορετικό στιλ σέντερ, αλλά είναι επίσης εκρηκτικός, καλός πάνω από καλάθι και στο pick n' roll, και είναι δύσκολο να τον περιορίσεις στο αριστερό post. Ο Έρικ είναι πάντα επικίνδυνος στο επιθετικό ριμπάουντ.

Σαμ Ντέκερ - Πάουερ Φόργουορντ: Το rotation στη θέση του πάουερ φόργουορντ ανεβαίνει επίπεδο, αφού ο Σαμ Ντέκερ ήρθε να προστεθεί στο πλευρό του Κάιλ Ουίλτζερ. Ο Ντέκρ είναι - όπως και ο Ουίλτζερ - πρώην παίκτης των Houston Rockets κι έχει αθλητικότητα που αρμόζει σε παίκτη που έχει περάσει από το ΝΒΑ. Παίζει πολύ δυνατά και στις δυο πλευρές του παρκέ και είναι ο τύπος παίκτη που μπορεί να συνεισφέρει στο παιχνίδι με πολλούς τρόπους.

