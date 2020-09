Ο Μπενίτε MVP της φάσης των «16» του BCL (vid)

Έστω και με κάποιους μήνες καθυστέρηση, η φάση των «16» ολοκληρώθηκε, με τον Βίτορ Μπενίτε να αναδεικνύεται MVP.

Η Σαν Πάμπλο Μπούργος απέκλεισε την Ντιναμό Σάσαρι με δύο νίκες (81-84 και 95-80), με τον Βραζιλιάνο γκαρντ να έχει στο πρώτο παιχνίδι 30 πόντους (7/10τρ.), 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ και στο δεύτερο 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

7 out of 10 -pointers: this is how Vitor Benite does! #BasketballCL #Road2Final4 I @SanPabloBurgos pic.twitter.com/q0i2r70QLG

— Basketball Champions League (@BasketballCL) March 4, 2020