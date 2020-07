BCL για Λάνγκφορντ: «Ο μάγος της ΑΕΚ ήταν σε αποστολή»! (vid)

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου κράτησε τον κορυφαίο σκόρερ της για τα επόμενα 1+1 χρόνια.

Ο Λάνγκφορντ μέτρησε πέρσι 19.5 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ ανά αγώνα στο BCL και πλέον θα ενισχύσει την ΑΕΚ στο Final 8 της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο.

Δείτε το special video του Basketball Champions League για τον Αμερικανό περιφερειακό.

.@Keith_Langford was on a mission last season @AEKBCgr's magician is back in #BasketballCL! pic.twitter.com/z8oss74y4F

