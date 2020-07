Ενισχύεται ενόψει της μάχης της με την ΑΕΚ στο Final 8 του ΒCL (θα γίνει τον Σεπτέμβρη) η Νίμπουργκ.

Οι Τσέχοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Λούκα Ρούπνικ.

Ο 27χρονος γκαρντ έπαιξε στην Αντβέρπ τη σεζόν που πέρασε, έχοντας 11.1 πόντους και 3.6 ασίστ και πλέον θα βρεθεί κόντρα στην «Βασίλισσα» στο ματς του BCL.

Basketball Nymburk is pround to announce, that in next season will play for us @LukaRupnik5 . Welcome. https://t.co/PaKMlFjQ9R pic.twitter.com/JHgjacnz2x

