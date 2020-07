Στους London Lions ο ΝτεΆντρε Λίγκινς (pic)

Την περσινή σεζόν ο Κολοσσός Ρόδου προκάλεσε αίσθηση, όταν απέκτησε τον ΝτεΆντρε Λίγκινς, ο οποίος από το 2011 έως το 2014 αγωνίστηκε στο ΝΒΑ με Μάτζικ, Θάντερ και Χιτ και από το 2016 έως το 2018 με τους Καβαλίερς, Μάβερικς, Μπακς και Πέλικανς.

Τον προηγούμενο Φεβρουάριο ο Πανιώνιος τον απέκτησε, αλλά ο παίκτης δεν πρόλαβε να φορέσει την φανέλα του.

Τώρα, ο 32χρονος φόργουορντ θα βρεθεί για πρώτην φορά στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς θα παίξει στους London Lions.

Η ομάδα του Λονδίνου είναι και η πρώτη αγγλική που θα πάρει μέρος στο Basketball Champions League της σεζόν 2020-21 - θα αρχίσει από τον πρώτο προκριματικό γύρο, που θα παίξει με την Νεπτούνας Κλαϊπέντα.

Welcome former NBA player & @nbagleague & 2* defensive POTY DeAndre Liggins

"I'm very excited to join such a winning & upcoming organisation. My competitive edge & winning mentality will certainly be effective immediately"

— London Lions (@London_Lions) July 22, 2020