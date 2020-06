To BCL θυμήθηκε τη... δυναμική είσοδο του Σερμαντίνι στη διοργάνωση! (vid)

Η ισπανική ομάδα είχε νικήσει εύκολα με 81-67 και ο Σερμαντίνι είχε... συστηθεί στο BCL ως παίκτης της Τενερίφης με τον πλέον εμφατικό τρόπο.

Συγκεκριμένα είχε αγωνιστεί 23:48 και είχε τελειώσει το ματς με 24 πόντους (9/14 δίποντα, 6/7 βολές), 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 3 λάθη.

Δείτε το βίντεο που «ανέβασε» το BCL

@CB1939Canarias' @GioShermadini introduced himself to the #BasketballCL (24PTS, 9REB)!

#BCLSeasonRewind I Gameday 1 pic.twitter.com/vZLskO6kRX

— Basketball Champions League (@BasketballCL) June 15, 2020