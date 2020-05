Η Φορτιτούντο Μπολόνια ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο BCL (pic)

Μετά τις Ρίτας Βίλνιους, Μπιλμπάο και Νταρουσάφακα, η ευρωπαϊκή διοργάνωση υποδέχεται στις τάξεις της ακόμα μια ομάδα.

Ο λόγος για την ιστορική Φορτιτούντο Μπολόνια, η οποία ανακοίνωσε επίσημα τη συμμετοχή της στο BCL.

«Είμαστε περήφανοι που σας επιβεβαιώνουμε ότι ο σύλλογός μας, 12 χρόνια από την τελευταία φορά, επιστρέφει για να αγωνιστεί στην Ευρώπη. Ένας από τους πολλούς μας στόχους, που δεν σκεφτόμασταν ότι μπορούσαμε να πετύχουμε, μετά την πρώτη σεζόν της ανόδου μας στο ιταλικό πρωτάθλημα. Θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε όμορφα πράγματα μαζί», ανέφερε σχετικά ο πρόεδρος της ομάδας, Κρίστιαν Παβάνι.

Η τελευταία φορά που αγωνίστηκε η Φορτιτούντο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ήταν στις 13/01/2009 στο EuroCup, με αντίπαλο τη Βαλένθια.

Eurocup, 13/1/2009

Fortitudo Bologna plays in Valencia his last game in a European cup.

After 11 years, they'll be back playing in BCL next season.

This is Fortitudo's roster in that game. Stefano Mancinelli is still here... pic.twitter.com/q0mvhIRTEP

— Marco Pagliariccio (@loupaya) May 27, 2020