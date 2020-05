ΑΕΚ: Οι clutch στιγμές στο Basketball Champions League (vid)

Τα υπέροχα highlights της «Βασίλισσας», που... έσπασαν καρδιές, από τη σεζόν 2017-18, όταν και κατέκτησε την διοργάνωση, θυμήθηκε το BCL.

Από το καθοριστικό τρίποντο του Ντούσαν Σάκοτα με την Μπαϊρόιτ στο ΟΑΚΑ, μέχρι το τρίποντο πρόκρισης του Κέβιν Πάντερ στην Τσεχία και το σημαντικό καλάθι του Ντελρόι Τζέιμς στη Βενέτσια.

Δεν τα χορταίνεις, όσες φορές και να τα δεις!

❄ @AEKBCgr’s clutch plays down the stretch were COLD! ❄#BCLClutchWeek pic.twitter.com/BKzESXUnOP

— Basketball Champions League (@BasketballCL) May 15, 2020