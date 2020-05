Το Περιστέρι προκρίθηκε στη φάση των 16 του Basketball Champions League όπου αποκλείστηκε από την πανίσχυρη Χάποελ Ιερουσαλήμ με δυο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Παρ όλα αυτά, οι «κυανοκίτρινοι» έβγαλαν αρκετές εντυπωσιακές φάσεις και το BCL παρουσίασε τις καλύτερες ασίστ του Περιστερίου στη διοργάνωση.

all over the court #BCLAssistWeek I @PeristeriBC pic.twitter.com/Pv3KUd5Qmo

— Basketball Champions League (@BasketballCL) May 1, 2020