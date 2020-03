Ντιλέινι για το Final 8 του BCL: «Δεν ωφελεί τους παίκτες αλλά είναι ο μόνος τρόπος να βγει πρωταθλητής»!

Ο πρωταθλητής της σεζόν 2019-20 στο BCL θα προκύψει μέσα από το Final 8 που θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο και ο Ντιλέινι σχολίασε σχετικά:

«Από την άποψη της λίγκας και των ομάδων το κατανοώ όμως σε κάθε περίπτωση δεν ωφελεί τους παίκτες, εκτός αν συνεχίζουν στην ίδια ομάδα. Αν όμως θέλουν έναν επίσημο πρωταθλητή, είναι ο μόνος τρόπος. Δεν είμαι πολέμιος αυτής της απόφασης».

Θυμίζουμε πως στα προημιτελικά έχουν ήδη προκριθεί η ΑΕΚ, Χάποελ Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Σαραγόσα, Νίμπουρκ και Τουρκ Τέλεκομ.

Εκκρεμούν οι νικητές των ζευγαριών Τενερίφη - Οστάνδη και Ντιζόν – Νίζνι (σ.σ. οι δυο σειρές στο 1-1).

From a league/team stand point I understand it. But again doesn’t benefit players at all unless they are still on the team next season.. but if they want an official champion it’s the only way. I wouldn’t fight this decision. https://t.co/6IHf0bMgv1

— malcolm delaney (@foe23) March 31, 2020