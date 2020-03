Η ΑΕΚ έφτασε ως το τέλος της διαδρομής στο BCL της σεζόν 2017-18 επικρατώντας της Μονακό στον τελικό του Φάιναλ Φορ που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ και ο Μάνι Χάρις κατέκτησε τον τίτλο του MVP.

O Αμερικανός μέτρησε 17.1 πόντους και 5.1 ριμπάουντ και η διοργανώτρια αρχή παρουσίασε ορισμένα από τα highlights του.

The #BasketballCL Season 2 crowned @313MannyHarris as MVP, with 17.1 PPG & 5.1 RPG for @aekbcgr pic.twitter.com/O2OdQr2gzK

— Basketball Champions League (@BasketballCL) March 26, 2020