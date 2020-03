Η «Ένωση» προκρίθηκε στα playoffs του BCL με 2-0 νίκες κόντρα στη Βόννη και η διοργανώτρια αρχή παρουσίασε τα highlights των αναμετρήσεων με τους Γερμανούς.

Παρεμπιπτόντως, η ΑΕΚ επρόκειτο να αντιμετωπίσει τη Νίμπουργκ πριν ανασταλεί οποιαδήποτε δραστηριότητα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με εξαίρεση το πρωτάθλημα στην Τουρκία.

