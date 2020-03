Η ευρωπαϊκή διοργάνωση της FIBA θυμήθηκε την «καυτή» εμφάνιση του Ράιον Μπράουν, όταν ήταν παίκης της Κατάγια το 2016-17.

Τότε, ο Αμερικανός είχε σημειώσει 40 πόντους - με 9 τρίποντα - και 7 ριμπάουντ κι είχε συγκεντρώσει 41 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Here's one of the best #BasketballCL performances of all time: @KatajaBasket's Rion Brown with 40PTS (including 9 3PTS), 7REB & 41EFF in December 2016! pic.twitter.com/AxBAT0YANN

— Basketball Champions League (@BasketballCL) March 16, 2020