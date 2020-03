H AEK έφυγε με το διπλό πρόκρισης από τη Βόννη και το ΒCL έφτιαξε video με την εμφάνιση του Βλάντο Γιάνκοβιτς, θυμίζοντας τα όσα έκανε ο παίκτης της Βασίλισσας.

Μέτρησε 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, όντας καθοριστικός στη νίκη της ομάδας του Παπαθεοδώρου.

@vjankovic12 (13PTS, 4REB, 2AST) helped @aekbcgr to pick their second W of the #BasketballCL Round of 16! #Road2Final4 pic.twitter.com/IcnPk5LMuh

— Basketball Champions League (@BasketballCL) March 14, 2020