LIVE
ΠΑΟΚ 2vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 2vs
ΑΡΗΣ 1
LIVE
ΑΕΚ 64vs
ΒΟΝΝΗ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 91vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 66vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 63
LIVE
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 79vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 81
LIVE
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 61vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1
LIVE
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 1vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 0
LIVE
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 79vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 81
LIVE
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 61vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 66
LIVE
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 52vs
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 52
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 66vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 103vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 120vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 129
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 134vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 139
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 94vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 100vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 116
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 114vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 120vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 133vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 126
LIVE
ΠΑΟΚ 2vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 2vs
ΑΡΗΣ 1
LIVE
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ 37vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ 39
LIVE
ΠΑΡΤΙΖAΝ 45vs
ΤΡΕΝΤΟ 39
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΦΑΣ 97vs
ΑΝΔΟΡΑ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΑΚΟ 85vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ 60
LIVE
ΣΑΡΑΓΟΣΑ 74vs
ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ 60
LIVE
ΑΕΚ 64vs
ΒΟΝΝΗ 68
LIVE
ΝΤΙΖΟΝ 56vs
ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ 56
LIVE
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ 60vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 89vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 91vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 78
LIVE
ΜΙΡAΝΤΕΣ 0vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ 1
LIVE
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 0
LIVE
ΤΟΤΕΝΑΜ 1vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 0
LIVE
ΛΕΣΤΕΡ 0vs
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ 0
LIVE
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ 0vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΚAΣ ΙΖΜΙΡ 2vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 3
ΜΟΝΤΕΝΑ -vs
ΑΖΑΞΙΟ -
LIVE
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ 0vs
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 2vs
ΚΕΝΤΖΙΕΡΖΙΝ - ΚΟΖΛΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ 1vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 3
LIVE
DRAGOS IGNAT 0vs
ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1
LIVE
ROMAN BURRUCHAGA 1vs
ΑΡΓΚΟΥΕΛΟ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 0
LIVE
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ 1vs
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ ΡΕΙΜΟΝΤ 1
LIVE
ΧΑΕΡΤΕΙΣ ΤΖΟΧAΝΕΣ 1vs
ΣΕΙΝ ΡAΙΑΝ 0
LIVE
CHRISTINA MCHALE 1vs
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 0
LIVE
ΜΑΝΝΑΡΙΝΟ ΑΝΤΡΙAΝ 1vs
ΜΠΟΥΡΧΙΕΡ, ΧAΡΙ 0
LIVE
ΜΟΝΤΕΖ ΠAΜΕΛΑ 1vs
ΠΑΡΚΣ ΑΛΙΣΙΑ 0
LIVE
ΚΟΖΜΠΙΝΟΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 1vs
ΡΑΠ ΟΣΤΙΝ 0
LIVE
HSU/WHORISKEY 1vs
MCNALLY/PEGULA 0
LIVE
ΜΙΝΕΛΑ ΜAΝΤΙ 0vs
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ 1
LIVE
MMOH/SOCK 0vs
KUDLA/KWIATKOWSKI 1
LIVE
ΣΟΝΓΚ ΕΒΑΝ 0vs
ΣΤΡΟΝΤΕ ΙΣΑΙAΧ 0
LIVE
ΝΤΕΙ ΚAΙΛΑ 0vs
ΠΕΡΙΝ ΚΟΝΙ 0
LIVE
GALLOWAY/H. VERDUGO 1vs
KING/ROMBOLI 0
LIVE
ΜΠΑΕΖ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 0vs
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 0
LIVE
AGAMENONE/ZUKAS 0vs
BARRENA/VILICICH 0
LIVE
ΖΒΕΡΕΦ ΜΙΣΑ 0vs
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ 1
LIVE
MONROE/WITHROW 0vs
DANIEL/DONSKOY 0
LIVE
ΓΚΡAΤΣΕΒΑ ΒΑΡΒAΡΑ 0vs
LESYA TSURENKO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
VIKTORIA AZARENKA 0vs
TAMARA ZIDANSEK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 1vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 2vs
NICOLE GIBBS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΑΝΤΙ ΛΙΑΜ 0vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CAKO/TJANDRAMULIA 1vs
VAN NGUYEN/ZHU 2
ΤΕΛΙΚΟ
PEREZ/ZHU 2vs
GRILLS/WALKIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
BAPTISTE/LIU 0vs
GLEASON/LOEB 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHRIS O'CONNELL 0vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MCADOO/PARKS 2vs
XU/YOU 1
ΤΕΛΙΚΟ
BLUMENBERG/FOX 0vs
HOVHANNISYA/SARKISS. 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 1vs
ΑΛΤΜΙΡAΝΟ ΚΟΛΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
BARRIENTOS/ORE 2vs
ALLEN/BRASWELL 0
ΤΕΛΙΚΟ
KODAT/SMOLA 0vs
BUTSCH/RYBAKOV 2
ΤΕΛΙΚΟ
GUILLERMO/MANASSE 2vs
MONTEZ/VALDES 0
ΤΕΛΙΚΟ
BARRERE/POUILLE 1vs
ARNEODO/CARUSO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 2vs
ΑΛΜΠΟΤ ΡAΝΤΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝΤΛΙΚΙ ΜAΙΚΛ 0vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KATERINA SINIAKOVA 2vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MANDLIK/SHAPATAVA 0vs
JOVIC/PERRIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
KIM CLIJSTERS 0vs
JOHANNA KONTA 2
ΤΕΛΙΚΟ
XUN FANG YING 1vs
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
K. KING/PATINO 2vs
DESCOTTE/HERNANDEZ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MINORI IMADA 0vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANASTASIA POTAPOVA 2vs
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PABLO ANDUJAR-ALBA 2vs
ΓΙΑΝΓΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΣΙΓΙΜΑ ΜΟΓΙΟΥΚΑ 2vs
ΑΜΠΕ ΧΙΡΟΜΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΤΟ ΝAΧΟ 1vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ 2vs
ΝΑΜΙΓΚAΤΑ ΓΙΟΥΝΡΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΜΑ ΕΡΙΚΑ 2vs
ΟΚΟΥΝΟ ΑΓΙAΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΙΓΚΟ ΡΙΝΑ 0vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΝΓΚΕΛΟΒΑ ΑΝΙ 0vs
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΠΕΛ ΚAΑΝ 0vs
ΜΠΟΓΙΕΡ ΤΡΙΣΤAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ 2vs
GUSTAF STROM 0
ΤΕΛΙΚΟ
FANNI STOLLAR 1vs
ΚΑΡΕΓΚAΡΟ ΜΑΡΤΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΜΝΤΛΟΥΛΒΑ ΓΟΥΑΡΟΝΑ 0vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LUCIANO TACCHI 2vs
ΒΑΝΚAΝ ΜΑΡΛΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PAULA ORMAECHEA 0vs
ΝΤΑΝΙΛΙΝΑ ΑΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΛΤΕΡΤ ΣΙΜΟΝΑ 2vs
PAULA KANIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΝΕΡ ΚΑΡΟΛΙΝ 1vs
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ΡΑΝΤΟΖΚΟΒΙΤΣ ΜΙΛΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΚΣΟΥ ΣΕΝΓΚΙΖ 0vs
BOGDAN IONUT APOSTOL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2vs
ΟΤΖ ΙΠΕΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANNA ZAJA 2vs
ΛΕ ΜΠΙΧAΝ, ΚΕΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΙΛΟΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 2vs
ΜΠΕΡΕΖΝΙΑΚ ΣΕΛΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ROBBIE ARENDS 1vs
MUZINGAYE SIBANDA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΖAΚΙ ΡΙΣΑ 0vs
ΣΑΚΑΤΣΟΥΜΕ ΧΙΜΕΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΜΑΝΙΣΙ ΜΙΧΑΡΟΥ 0vs
ΖΑΝΓΚ ΓΙΝΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
JUSTINE PYSSON 2vs
ΡΟΓΚΟΖΙΝΣΚΑ ΝΤΖΙΚ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LUCA NARDI 2vs
ΚAΝΤΕΡ ΑΛΕΞΙΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕ ΜΠΕΡΝΑΝΤΙ ΚΛΟΤΙΛΝΤ 2vs
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΙΤΝΕΙΜΠ ΣΕΙΤA 0vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ 2
ΤΕΛΙΚΟ
EVGENY TYURNEV 0vs
ΠΕΣAΚ ΣΤΕΠAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΝΣΕΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ 2vs
SAUMYA VIG 0
ΤΕΛΙΚΟ
CEZAR CRETU 0vs
ΚΑΠΕΣΙ, ΝΤΑΝΙΕΛΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΕΤΣΤΕΛ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 1vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
UMUT KAAN YENILMEZ 0vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PAIGE MARY HOURIGAN 0vs
KATY DUNNE 2
ΤΕΛΙΚΟ
DEVIN BADENHORST 0vs
ΚΑΛΕΝΙΤΣΕΝΚΟ ΝΤΑΝΙΛΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤAΚΧΟΒΑ ΝΤAΡΙΑ 0vs
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANDREEA AMALIA ROSCA 2vs
ARINA VASILESCU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2vs
ΤΖΕΙΝΙΣ ΤΖΕΙΣΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ 2vs
ΣΕΙΜΠΟΝΤ ΕΜΙΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΡΓΚΟΝΤΖΕ ΕΚΑΤΕΡΙΝ 1vs
ΜΠΟΥΡΙΛΟ ΕΣΚΟΡΙΧΟΥΕΛΑ ΙΡΕΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2vs
ΧΟΝΤΚΙΝ ΣΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΜAΤΟΒΑ ΤΖΟΥΛΙΑ 2vs
ΚΟΥΡΟΒΙΤΣ ΤΑΜAΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΠΑΒΑΤΣ ΜAΡΚΟ 0vs
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CONSTANTIN SCHMITZ 1vs
ΧΑΜΠΕΛ ΛΕΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΥΡΤΑ ΙΝΕΣ 0vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANRI NAGATA 0vs
ΚΟΜΠΟΡΙ ΜΟΜΟΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ 2vs
ELENA-TEODORA CADAR 1
ΤΕΛΙΚΟ
COSTIN PAVAL 2vs
ΝΤΙΑΡA ΓΚΙΜΠΡΙΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
TE RIGELE 0vs
BΟΡΟΝΙΝ ΝΤΙΜΙΤΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ 2vs
ΚΟΠ Σ. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΧΟΝΤΚΟ ΟΛΕΓΚ 0vs
ORIOL ROCA BATALLA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΒAΤΑ ΧΙΡΟΚΟ 0vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALEXANDER IGOSHIN 0vs
ΣΟΙΤΣΙΡΟ ΜΟΡΙΤAΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALBERTO BRONZETTI 0vs
ΟΥΑΚAΑ ΑΖΙΖ 2
ΤΕΛΙΚΟ
N. SANCHEZ IZQUIERDO 1vs
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΛΚΟΒΣΚΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ 2vs
ΚΙΛAΝΙ ΜΑΧΕΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΑΝΤAΙΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ 2vs
ΚΡΕΣΚΕΝΖΙ ΓΙΟΥΛΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΧΟΡΜΠΕΛ ΑΝΙΣ 2vs
J. FCO VIDAL AZORIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡΤΟΛΟΤΙ ΜAΡΚΟ 2vs
ΛΙ ΓΟΥΑΝΦΕΝΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΣΑ ΛΟΥΙΣ 2vs
ΣΟΥΡΕΣΧΚΟΥΜΑΡ ΜΑΝΙΣΧ 1
ΤΕΛΙΚΟ
I. CAVALLE-REIMERS 2vs
DARJA VIDMANOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΒΑΛ ΒΛAΝΤΑ 1vs
ΣΟΝΜΕΖ ΖΕΓΝΕΠ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FRANCESCO MAESTRELLI 2vs
ΚΡΕΠAΛΝΤΙ, ΕΡΙΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MELIS SEZER 2vs
ΓΙAΝΙ ΡΕΚΑ-ΛΟΥΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
NINO EHRENSCHNEIDER 1vs
MATVEY KHOMENTOVSKIY 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΝAΦΟΒ ΒΛAΝΤΙΣΛΑΒ 2vs
ΜΕΡΣΙΕΡ ΤAΙΛΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CARL ROOTHMAN 0vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ 2vs
ΘΙΡΟΥΙΝ ΖΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LUC KOENIG 0vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΝΤΕΤΣΙ ΣΟΥΖΑΝ 2vs
ΚΟΥΚΑΡΤΣΟΥΚ ΝΙΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ 2vs
HANA EL DEEB 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΝΤΙΣΙΤΣ ΝΙΚΑ 0vs
MAIAR SHERIF 2
ΤΕΛΙΚΟ
LO CHIEN HSUN 2vs
ΚΟΥΝΤΖ ΓΚΙΟΡΝΤAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΣ, ΛΟΥΝΑ 1vs
HALA FOUAD 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚAΒΑ ΜAΝΑ 0vs
AYUMI HIRATA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΤΟΣΝΙΚ ΝΙΝΑ 0vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALBERT ROGLAN 1vs
ΜΠΟΘΟΥΕΛ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΛΟΠΕΖ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ΒΕΛΤΕ ΜΙΛΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΤΕΝΣ ΓΙΑΝΙΚ 2vs
ΝΤΕΜΠΕΚ ΜΙΤΣΑΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΛΚAΟ ΓΚΟΝΖAΛΟ 0vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
NG HAO YUAN 0vs
ΘAΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ERI SHIMIZU 0vs
ΜΑ ΓΕΞΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΕΝΤΕΛΚΟ ΙΒAΝ 0vs
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ 2vs
MIKAEEL WOODMAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARTHA MATOULA 2vs
RAFAILIA FULOP 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ 2vs
GERHARDT BECKER 0
ΤΕΛΙΚΟ
JUAN ALCALDE 0vs
ΜΠΟΡΤΖΑ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΤΣΙ ΣΑΒΙΤ 2vs
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛAΡΝΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ 2vs
ΓΕΝΓΚΕΛ ΜAΡΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΜΙΡΣΕΝ ΜAΡΤΙΝ 2vs
ΓΚΑΝΤΑΜAΟΥΡΙ ΜΠΙΒΑΙΣAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ 2vs
ΜΑΚΧΟΡΚΙΝΑ ΑΝΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ELISA CAMERANO 2vs
SHAHD HABIB 0
ΤΕΛΙΚΟ
AMINA ANSHBA 2vs
ΜAΡΚΟΒΑ ΓΙΟΧAΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΜΟΥ ΜΑΞΙΜ 1vs
ΛΟΠΕΖ ΜΟΝΤΑΓΚΟΥΝΤ ΚAΡΛΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΛΑΚΙΣΒΙΛΙ ΜAΡΙΑΜ 0vs
ΤΣΙΛΠAΚ, ΑΓΚΟΥΣΤΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ 2vs
ΚΑΡΙΠΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ 2vs
ΠΟΝΤΙΚΟ ΟΥΓΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
JORGE MARTINEZ 1vs
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHANTAL SKAMLOVA 2vs
ΟΥΚΟΛΟΒΑ ΑΝΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ELEONORA MOLINARO 0vs
OANA GEORGETA SIMION 2
ΤΕΛΙΚΟ
LAPKO/MAROZAVA 2vs
PIGOSSI/VAN DER HOEK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 1vs
ALISON VAN UYTVANCK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ 2vs
ΑΡΣΙΝΤΙAΚΟΝΟ ΦΕΝΤΕΡΙΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ 2vs
WILLIAM GRIFFITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΣΕΝΚΡΑΝΖ ΜΑΤΣ 1vs
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
VLADIMIR UZHYLOVSKYI 2vs
ΙΑΝΑΚΟΝΕ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
HAGAR RAMADAN 0vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΙΧΛΕΡ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 2vs
ΧΑΤΖΕΚ ΠΕΤΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PIERRE MALAN 2vs
CONNOR KRUGER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ALEXANDR BINDA 0vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANASTASIA ZOLOTAREVA 2vs
ΚΡAΣΝΟΒΑ ΝΤAΡΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARION VIERTLER 2vs
ΚΑΡΝΤAΒΑ ΖΟΖΙΓΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PEDRO ARAUJO 0vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
TAKERU YUZUKI 1vs
TIM HANDEL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙAΣΚΙΕΒΙΚΖ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 0vs
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΕΚ ΒΟΤΣΙΕΚ 0vs
A. BARROSO CAMPOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΚΤΣAΙ ΚAΓΚΛΑ 0vs
ΤΖΓΙΟΡΤΣΕΣΚΑ ΛΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ISABELLA KRUGER 1vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
TIM RIEDEL 0vs
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΠΕΛΕΒ ΑΝΤΡΕΙ 0vs
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ 2vs
ΜΟΡΕΝΟ ΝΤΕ ΑΛΜΠΟΡAΝ ΝΙΚΟΛΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PURTSELADZE/STROM 0vs
PATZANOVSKY/SOLBERG 2
ΤΕΛΙΚΟ
GABARRO/TACCHI 1vs
GUNES/SARITAS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΧΟΣAΛΕ ΡΟΥΤΟΥΖΑ 2vs
ΑΜΑΝΜΟΥΡAΝΤΟΒΑ ΑΚΓΚΟΥΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CHINESE TAIPEI (W) 2vs
SOUTH KOREA (W) 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ 2vs
ΣΒΑΤΙΚΟΒΑ ΛAΟΥΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MASUR/SIMON 0vs
BONZI/MARTINEAU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΝΓΚ ΓΙΑ ΓΙ 0vs
JANG SU JEONG 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHINA (W) 3vs
INDONESIA (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞΥΛAΣ ,ΙΩAΝΝΗΣ 1vs
VICTOR ERNAELSTEEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ 2vs
ΒΑΝ ΠΟΠΕΛ ΕΜΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MURRAY/STOLLAR 2vs
HESSE/TAYLOR 0
ΤΕΛΙΚΟ
INDIA (W) 3vs
UZBEKISTAN (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΓΚ ΣΑΙΣAΙ 2vs
JANICE TJEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΕΡ ΤΖΟΥΛΙΤΑ 0vs
ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙAΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KOKLINA/MISHINA 2vs
SEIBOLD/ZAJA 1
ΤΕΛΙΚΟ
BOGDAN/MDLULWA 0vs
OCHSNER/ZUGER 2
ΤΕΛΙΚΟ
LANGA/LOUBSER 0vs
LE BIHAN/NOEL 2
ΤΕΛΙΚΟ
HELLER/TOREBKO 2vs
BILGIN/ILKEL 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHRISTOS KEISIDIS 0vs
A. CORNUT CHAUVINC 2
ΤΕΛΙΚΟ
BLAKE ELLIS 0vs
ΝΤΟΥΣΙΝ ΛΟΥΙΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALTUNA/WILLIS 0vs
APOSTOL/GRIGORIU 2
ΤΕΛΙΚΟ
PAAR/WACHACZYK 2vs
LECHEMIA/PONCHET 1
ΤΕΛΙΚΟ
CAKAREVIC/MALECKOVA 2vs
LUKAS/NJIRIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARIA KALLISTROU 0vs
ΓΚΛΟΥΣΚΟ ΛΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΒΑΤΣΕΒ ΚΙΡΙΛ 2vs
ΓΕΚΟΝΓΚ ΧΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΦAΑΤ ΜΕΡΝΑ 0vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
NICHOLAS DAVID IONEL 0vs
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΡΖAΤ ΤΟΜΑΣ 0vs
NICOLAS ARRECHE 2
ΤΕΛΙΚΟ
IVAN GAKHOV 0vs
THOMAS DESCHAMPS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΠΟΙΑΝ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ 1vs
ΜΠΕΣAΝΤΑ ΣΑΝΤΙAΓΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΜΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ 2vs
GENARO OLIVIERI 1
ΤΕΛΙΚΟ
KAROLA BEJENARU 2vs
ΟΣΤΛΟΥΝΤ ΦAΝΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛΑΝΟΥΕΒΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ 2vs
ΠΕΡΕΙΡΑ ΧΟΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
STEVAN POPOVIC 0vs
ΠΟΛΖΑΚ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BURGER/KRUGER 0vs
CENGIZ/HOURIGAN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚAΤΟΒ ΤΙΜΟΦΕΙ 0vs
ΜΠΟΛΟΥΝΤΑ-ΠΕΡΚΙΣ ΚAΡΛΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΕΡ ΜΠΕΝ ΧΑΣΣΕΝ 2vs
ΜΠΡΟΒΙΛΕ, ΜΑΞΕΝΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DANILINA/KOVAL 2vs
ASTAKHOVA/DEMA 0
ΤΕΛΙΚΟ
SERGIO SIKHARULIDZE 0vs
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KUKHARCHUK/RUSOVA 0vs
SIMMONDS/THOMBARE 2
ΤΕΛΙΚΟ
JOSE ZEHNDER MARIA 0vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
IGOR SAVELJIC 2vs
HAMAD MEDJEDOVIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΑΣΠAΡ ΙΩAΝΝΑ 0vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
HERRMANN/PRISACARIU 2vs
ALEXANDRE/CRESCENZI 1
ΤΕΛΙΚΟ
CAMILA GIORGI 2vs
ALIZE CORNET 1
ΤΕΛΙΚΟ
ORTEGA/ROOTHMAN 0vs
RAWAT/VELDHEER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡAΝΚΟ ΚΟΣAΝΟ ΧΑΒΙΕΡ 2vs
ΧΕΡΝAΝΤΕΖ ΚAΡΛΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MELNIKOVA/WALTERT 2vs
SINHA/TSIANG 1
ΤΕΛΙΚΟ
SALTON/VAN WYK 0vs
KALENICHENKO/THIROU. 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΙΡΟΦ ΝΤΑΒΟΥΝΤ 0vs
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ZEINA SHAABAN 2vs
FARIDA SABRA 0
ΤΕΛΙΚΟ
SIMON IVANOV 0vs
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CABRAL/FARIA 2vs
PAUL/STEINEGGER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ALEXANDRA EALA 1vs
ΕΤΣΕΒΕΡΙΑ ΑΛAΜ ΝAΝΤΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ 2vs
KENNY DE SCHEPPER 0
ΤΕΛΙΚΟ
EN SHUO LIANG 2vs
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DE ROSA/MARTELLATO 0vs
MAIGA/VIDAL AZORIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
KOSTYUK/KUZMOVA 2vs
KALASHNIK./SAVINYKH 0
ΤΕΛΙΚΟ
DEMBEK/FALCAO 2vs
MARRERO/MULYE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝ ΧΕΙΖΕΡ ΓΚAΙ 2vs
AFONSO SALGADO 0
ΤΕΛΙΚΟ
KOUZMINE/OUAKAA 2vs
MULLER/TIMMERMANS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΖΟΝ ΙΓΚΝAΣΙΟ 1vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
WANG QIANG 2vs
ΣΟΥΤΓΙΑΝΤΙ ΑΛΝΤΙΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KUZMOVA/VIDMANOVA 0vs
GIMBRERE/MORANDAIS 2
ΤΕΛΙΚΟ
DOUMBIA/REBOUL 0vs
DAVIS/SIBANDA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΤΡΕΟΥ ΓΚΑΡΣΙΑ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 0vs
G. GRANOLLERS-PUJOL 2
ΤΕΛΙΚΟ
GHORBEL/TESSA 2vs
CREPATTE/PONTICO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΒAΡΕΖ ΒΑΡΟΝΑ ΝΙΚΟΛΑΣ 2vs
ZAKHAR TRAPEZNIKOV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΙΝΑ ΑΝΚΙΤΑ 2vs
ΣΑΡΙΠΟΒΑ ΣΑΜΠΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΥΡΜΠΙΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KOLAR/MAKHORKINA 0vs
GAGGINI/SANER 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/CHAN 2vs
HAN N./KIM N. 0
ΤΕΛΙΚΟ
XU/ZHANG 2vs
NUGROHO/TJEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
MINNEN/VAN UYTVANCK 0vs
KERKHOVE/SCHOOFS 2
ΤΕΛΙΚΟ
BOEHLER/HANDEL 0vs
KILANI/KOROLEV 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALEX BARRENA 0vs
ΚΕΣΤΕΛΜΠΟΙΜ ΜΑΡΙAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 2vs
THIAGO TIRANTE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ 2vs
ΝΤΙΑΤΣΕΝΚΟ ΒΙΤAΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KOUZNETSOV/MARTINEZ 0vs
BORTOLOTTI/ESTEVE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΚΟΡΙΑ 1vs
ΚΛΕΖAΡ ΓΚΙΓΙΕΡΜΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CERVANTES/ROCA 2vs
AMOROS/SANCHEZ VINAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΝΓΚ ΕΒΑΝ 0vs
ΠΟΛAΝΣΚΙ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KATERINA BONDARENKO 0vs
REBECCA PETERSON 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΙΝΖΙ ΤΖΙΑΝΛΟΥΙΤΖΙ 1vs
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BAVISETTI/BHATIA 2vs
KARIMJAN./NORMUROD. 0
ΤΕΛΙΚΟ
BOLUDA/CHEPELEV 1vs
MARTOS GORNES/PEREZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΠΕΡΤΣ ΤΖAΣΤΙΝ 0vs
ΠAΠΑ ΣΠΕΝΣΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛΚΒAΝΤΖΕ ΜΑΡΙAΜ 0vs
ΠAΡΙ ΝΤΑΙAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΒΧΑΝΙΣΙAΝ ΜOΥΣΕΓΚ 0vs
ΓΚΡΙΛΣ ΤΖAΚΟΜΠ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΧAΜΕΝΤ ΑΣΙΑ 0vs
MISAKI DOI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΝΣΟΝ ΣΤΙΒ 2vs
ΠΟΛΜAΝΣ ΜΑΡΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΞ ΝΤAΒΙΝΤ 2vs
JODY MAGINLEY 0
ΤΕΛΙΚΟ
GARCIA/SORRIBES 2vs
ARRUABARRENA/DAVIS 0
ΤΕΛΙΚΟ
KRISTIE AHN 2vs
USUE ARCONADA 1
ΤΕΛΙΚΟ
BERNARDA PERA 2vs
WANG XINYU 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΝΙΣΤΟΝ ΡAΙΑΝ 0vs
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡAΝΓΚΟ ΕΜΙΛΙAΝΑ 2vs
ΑΝΤΕΡΣΟΝ ΡΟΜΠΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥAΡΝΤ ΤΖΕΙΜΣ 1vs
ΛΟΡΕΝΤΖΙ ΠAΟΛΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
IRINA BEGU 2vs
ΤAΟΥΝΣΕΝΤ ΤΕΙΛΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΕΡΝΣ ΠΕΙΤΟΝ 0vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΧΟΥ ΛΙΝ 2vs
ΖΑΒAΤΣΚΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SEM VERBEEK 0vs
ΣΙΝΕΡ ΓΙAΝΙΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ 2vs
ΜΠΟΣΙΟ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ 2vs
YSALINE BONAVENTURE 0
ΤΕΛΙΚΟ
GAKHOV/LOPEZ 0vs
MANZANERA/TRAPEZNIK. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΑΜAΤΖΟ ΣΑΝΤΙAΓΚΟ 0vs
ΝΑΒΟΝΕ ΜΑΡΙAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
JUAN BAUTISTA TORRES 2vs
MATEO BERTA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΙΤΛ ΣΟΦΙΑ 2vs
SOPHIA SHAPATAVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΤΕΝΓΚΕΛ ΚΡΙΣ 0vs
ΠΕΡΕΖ ΑΛΦΡΕΝΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΟΥAΝΑ ΛΙΑΜ 0vs
ΧAΡΙΣ ΑΝΤΡΕΒ 2
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΜΤΣΕΝΤΛΙΝΤΖΕ ΕΛΕΝΗ -
ELISA CAMERANO -vs
ΑΛΧΑΣΕΙΝ ΑΜΝΤΕΛ ΑΖΙΖ ΛAΜΙΣ -
MIRZA/RAINA -vs
ABDURAIMOVA/AMANMURADOVA -
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ -vs
PATRICIA MARIA TIG -
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ -vs
ΣΝΟΥΡ ΜΠΡAΙΝΤΕΝ -
HURRICANE TYRA BLACK -vs
ΜΠΕΚΤAΣ ΕΜΙΝΑ -
ΓΙAΚΣΙΤΣ ΤΖΟΒAΝΑ -vs
ΜΙΝ ΓΚΡΕΙΣ -
ΤΡΟΙΤΣΚΙ ΒΙΚΤΟΡ -vs
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ -
ΡΕΝΤΛΙΣΚΙ ΜΑΡΤΙΝ -vs
JORDAN SAUER -
TOBY BOYER -vs
ΡΙΜΠAΚΟΒ ΑΛΕΞ -
ARAGONE/GIRON -vs
GONG/REESE -
KAROLINA SCHMIEDLOVA -vs
MARIE BOUZKOVA -
BONDARENKO/FICHMAN -vs
RUS/ZIDANSEK -
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ -vs
ΣΟΥΓΚΙΤΑ ΓΙΟΥΤΣΙ -
SINNER/TIAFOE -vs
POLMANS/REID -
ΣΟΥ ΣΙΛΙΝ -vs
ΑΜΠΑΝΤA ΦΡΑΝΣΟΥAΖ -
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ -vs
ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ ΑΝΝΑ -
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΡΙΕΝΤΟΣ -vs
ΜΠΡAΣΓΟΥΕΛ ΜΙΣΑΧ -
HARRIS/KUBLER -vs
DIEZ/GIUSTINO -
ROMAIN ARNEODO -vs
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
ALTMAIER/CORIA -vs
GAIO/LORENZI -
STOSUR/WICKMAYER -vs
KALINSKAYA/VANDEWEG. -
ΕΟΥΝΤΙΤΣΕ ΓΟΥΟΝΓΚ ΤΣΟΝΓΚ -vs
ΓΚΛAΤΣ ΑΛΕΞΑ -
ΤΣΑΝΓΚ ΧAΝΝΑ -vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ -
RODRIGO BANZER -vs
ΣΑΡΚΙΣΙAΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
HUEY/VERBEEK -vs
KLAHN/MCDONALD -
COCCIARETTO/ZARAZUA -vs
NEEL/SANTAMARIA -
LIVE
RACING LUXEMBOURG 2vs
US HOSTERT 0
LIVE
DIFFERDANGE 03 3vs
UNA STRASSEN 1
LIVE
ΝΤΟΥΝΤΕΛAΝΖ 2vs
PROGRES NIEDERCORN 2
LIVE
VICTORIA ROSPORT 2vs
JEUNESSE ESCH 1
LIVE
MONDORF-LES-BAINS 1vs
ETZELLA ETTELBRUCK 1
LIVE
RODANGE 1vs
UT PETANGE 0
LIVE
FOLA ESCH 4vs
MUHLENBACH-SANDZAK 2
LIVE
ΝΤΡAΙΣΜΑ ΝΤΙΝΑΜΟ ΑΠΕ 2vs
ΑΜΠΙAΝΤ ΛΑΙΚΟΥΡΓΚΟΥΣ ΓΚΡΟΝΙΓΚΕΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ZVH (Γ) 1vs
ΣΛAΙΝΤΡΕΧΤ ΣΠΟΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΥΣ ΒΟΛΛΕΥ 0vs
ACTIVE LIVING ORION 3
LIVE
ACH ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ 1vs
ΒΑΛΝΤΒΙΕΡΤΕΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
HAOK MLADOST 3vs
CALCIT VOLLEY 1
LIVE
ΣΤΙΑΡΝAΝ ΓΚΑΡΝΤΑΜΠAΕΡ 2vs
ΒΑΛΟΥΡ 2
LIVE
ΜΟΥΡΑ 1vs
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΚ ΜΠΡAΒΟ 2vs
ΝΤΟΜΖAΛΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΙΕ 2vs
ΜAΡΙΜΠΟΡ 0
LIVE
ΖΑΛΑΕΓΚΕΡΣΕΓΚΙ 2vs
ΦΕΧΡΙΝΓΚ 1947 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΟΓΚΙ 0vs
ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠAΞΙ 0vs
ΧΟΝΒΕΝΤ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 0
LIVE
ΣΚΑΓΙΑΓΚΡΙΜΟΥΡ (Γ) 67vs
ΣΝΕΦΕΛ (Γ) 64
LIVE
ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ (Γ) 66vs
ΚΕΦΛΑΒΙΚ (Γ) 83
LIVE
ΧΟΚΑΡ (Γ) 74vs
ΓΚΡΙΝΤΑΒΙΚ (Γ) 62
LIVE
ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ 0vs
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 0
LIVE
ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 1vs
ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ 2vs
ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΝΤΖ 3vs
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ 2
LIVE
ΓΚΝΤΑΝΣΚ 0vs
ΣΛΕΠΣΚ ΣΟΥΒAΛΚΙ 2
LIVE
ΠΑΡΤΙΖAΝ ΜΠΕΟΓΚΡAΝΤ 0vs
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚ ΝΙΣ 3vs
ΡΑΝΤΝΙΣΚΙ ΚΡΑΓΚΟΥΖΕΒΑΤΣ 1
LIVE
ΡΑΒΕΝΑ 1vs
ΒΙΜΠΟ ΒΑΛΕΝΤΙΑ 1
LIVE
PARTIZAN (W) 49vs
ΤΡΣΝΙΕΒΚΑ (Γ) 52
ΤΕΛΙΚΟ
BEROE (W) 94vs
ZKK ΑΘΛΕΤ ΤΣΕΛΙΕ (Γ) 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΑΛΙΕΒΟ (Γ) 95vs
BANOVICI (W) 58
LIVE
FC STATTEGG 0vs
SV LASSNITZHOHE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΚΧΕΡΣΟΝ 1vs
TAVRIYA NOVOTROITSKE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΒΑ ΚΑΚΧΟΒΚΑ 2vs
ΤΑΒΡΙΓΙΑ ΣΙΜΦΕΡΟΠΟΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DNIPRO CHERKASY 0vs
ΚΡΙΒΙΙ ΡΙΧ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤAΜΠΑΕΚ 1vs
KOLBOTN 1
ΤΕΛΙΚΟ
CHERNO. II ODESSA 1vs
TURA TATARBUNARI 0
LIVE
ΜAΔΕΡΓΟΥΕΛ 2vs
ΡΟΣ ΚAΟΥΝΤΙ 1
LIVE
ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 1vs
ΣΕΛΤΙΚ 1
LIVE
ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 0vs
ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 0
LIVE
ΚΙΛΜAΡΝΟΚ 2vs
ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 1
LIVE
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 0vs
ΧAΜΙΛΤΟΝ 0
LIVE
ΤAΝΤΟΝ ΤAΟΥΝ 1vs
ΧΕΝΤΟΝ 3
LIVE
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 1vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1
LIVE
ΟΥΤΡΕΧΤΗ 1vs
ΑΓΙΑΞ 0
LIVE
ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 0vs
ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ ΑΘΛ. 0
LIVE
ΓΟΥΕΛΝΤΕΡΣ 1vs
BALLINAMALLARD UTD. 0
LIVE
ΣΠΕΤΣΙΑ 0vs
ΠΕΣΚAΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΚΟΛΙ 1vs
ΚΙΕΒΟ 1
LIVE
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γ) 0vs
ΙΤΑΛΙΑ (Γ) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΑΝΙΑ (Γ) 1vs
ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Γ) 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γ) 1vs
ΣΟΥΗΔΙΑ (Γ) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ (Γ) 8vs
ΒΕΛΓΙΟ (Γ) 7
LIVE
ΛΑΝΕΡΟΣ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ 1
LIVE
ΛΕΟΝΕΣ 1vs
BOCA JUNIORS DE CALI 0
LIVE
ΟΛΙΒΕΙΡΕΝΣΕ 17vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ CP 15
ΤΕΛΙΚΟ
SP FC / BARUERI (W) 3vs
ΠΙΝΕΙΡΟΣ (Γ) 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΝΑΝA ΜΠ 3vs
C. R. FLAMENGO (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΚ (Γ) 3vs
ΣAΟ ΣΕΤAΝΟ (Γ) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΙ ΜΠΑΟΥΡΟΥ (Γ) 3vs
VALINHOS (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΛΙΚΟ/ΟΣΑΣΚΟ (Γ) 1vs
ITAMBE MINAS (W) 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1vs
ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ 1vs
ΣAΝΤΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝAΛ 3vs
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 1vs
ΠΕΝΙΑΡΟΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 1vs
ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤAΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡAΚΑΣ 1vs
ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚAΛΙ 0vs
ΓΚΡΕΜΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
RIVER-PI 0vs
ΣΕAΡΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡAΝΚΑ 97vs
ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΤΖΙ ΝΤΑΣ ΚΡΟΥΖΕΣ 83vs
ΠΑΟΥΛΙΣΤAΝΟ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 93vs
ΠΙΝΕΙΡΟΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
SAO JOSE MA 0vs
IMPERATRIZ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛAΜΠ ΝΑΣΙΟΝAΛ 102vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΧΕΜΠΡAΙΚΑ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛAΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΛΙΜΠΙΑ 75vs
ΝΤΕΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛAΜΠ ΜAΛΒΙΝ 99vs
ΚΛAΜΠ ΤΡΟΥΒΙΛ 83
ΤΕΛΙΚΟ
SAN GERMAN 76vs
SANTEROS DE AGUADA 87
ΤΕΛΙΚΟ
BAHIA DE FEIRA 3vs
ALAGOINHAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΛΙΠΙΛΛA 2vs
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΒΑΛΝΤΙΒΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΓΚΕΙΜΚΟΚΣ 83vs
ΜΙΣΙΣΙΠΙ ΣΤ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΝ ΝΙΤΑΝΙ ΛΑΙΟΝΣ 71vs
ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΣΤΕΙΤ ΣΠAΡΤΑΝΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΧΟΚΣ 65vs
ΜΕΙΝ ΜΠΛΑΚ ΜΠΕΑΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΜΠΟΛΝΤΟΓΚΣ 72vs
ΚΑΜΠΕΛ ΦΑΙΤΙΝΓΚ ΚΑΜΕΛΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΜΟΝΤ ΚΑΤΑΜAΟΥΝΤΣ 85vs
ΟΛΜΠΑΝΙ 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΚΟΛΕΤΖ ΙΓΚΛΣ 71vs
ΣΙΡAΚΙΟΥΖ ΟΡΑΝΤΖ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΚAΝΙΕΡΣ 81vs
ΠΡΕΣΒΙΤΕΡΙΑΝ ΜΠΛΟΥ ΧΟΟΥΖ 64
ΤΕΛΙΚΟ
TROY TROJANS 64vs
UT ARLINGTON 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΤΓΚΕΡΣ ΣΚAΡΛΕΤ ΝAΙΤΣ 78vs
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΤΕΡΡΑΠΙΝΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ 63vs
ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ 57
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΤΑΡ ΧΙΛΣ 93vs
ΓΟΥΕΙΚ ΦΟΡΕΣΤ ΝΤΕΜΟΝ ΝΤΙΚΟΝΣ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΜΠΟΥΛΣ 67vs
ΣΙΝΣΙΝAΤΙ ΜΠΕΑΡΚΑΤΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΣΤΕΙΤ ΠΑΝΘΕΡΣ 89vs
ΑΡΚΑΝΣΑΣ ΛΙΤΛ ΡΟΚ ΤΡΟΓΙΑΝΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΟΣΠΡΕΙΣ 91vs
ΤΖΑΚΣΟΝΒΙΛ ΝΤΟΛΦΙΝΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΡAΜΣ 77vs
ΝΤΟΥΚΕΙΝ ΝΤΙΟΥΚΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΝΤ ΣΤΕΙΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΦΛΑΣΙΣ 83vs
ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΓΚΡΙΝ ΦΑΛΚΟΝΣ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΕΤΣΟΝ ΧAΤΕΡΣ 82vs
ΝΟΡΘ ΑΛΑΜΠAΜΑ ΛAΙΟΝΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΧAΙ ΧΟΚΣ 78vs
ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΛΑΝΤ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΙΣ ΟΟΥΛΣ (Γ) 80vs
ΝΤΕΙΒΙΝΤΣΟΝ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΦΑΛΟ ΜΠΟΥΛΣ 75vs
ΜΑΙΑΜΙ ΟΧΑΙΟ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 80vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΒΙΚΙΝΓΚΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΣΤ. ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 70vs
ΙΣΤΕΡΝ ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΙΝΓΚΛΣ 54
ΤΕΛΙΚΟ
N. ΧΑΜΣAΙΡ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 54vs
ΜΑΣΑΤΣΟΥΣΕΤΣ ΡΙΒΕΡ ΧΟΚΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΣAΟΥΘΕΡΝ ΙΓΚΛΣ 75vs
ΑΡΚAΝΣΑΣ ΣΤΕΙΤ ΡΕΝΤ ΓΟΥΛΒΣ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΚΝΕΛ ΜΠΑΙΣΟΝ 65vs
ΧΟΛΙΝΤΕΙ ΖΕΡΟΥ 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΜΠAΛΤΙΜΟΡ 75vs
ΣΤΟΝΙ ΜΠΡΟΥΚ ΣΙΓΟΥΛΦΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛ ΣΤΕΙΤ ΚΑΡΝΤΙΝΑΛΣ 85vs
ΣΕΝΤΡΑΛ ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΣΙΠΕΒ. 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΠΣΤΕΙΤ ΣΠAΡΤΑΝΣ 69vs
ΧΑΙ ΠΟΙΝΤ ΠΑΝΘΕΡΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΦΛΕΙΜΣ 55vs
ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ 49
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΚΡΟΝ ΖΙΠΣ 74vs
ΟΧAΙΟ ΜΠΟΜΠΚΑΤΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΙΖΙΑΝΑ ΛΑΦΑΓΙΕΤ 108vs
ΚΟΣΤΑΛ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΑΝΤΙΛΙΡΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΟΥΘ ΑΛΑΜΠAΜΑ ΤΖAΓΚΟΥΑΡΣ 58vs
ΤΕΞΑΣ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΜΠΚΑΤΣ 54
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΙΚΑΓΟ ΦΛΕΙΜΣ 93vs
ΙΟΥΠΟΥΙ ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
Λ.Μ. ΓΟΥΟΡΧΟΚΣ 57vs
ΑΠΑΛAΧΙΑΝ ΣΤΕΙΤ ΜAΟΥΝΤΕΝΙΡΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΛ ΝΤΕΜΟΝΣ 69vs
ΜΑΡΚΕΤ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘΕΡΝ ΙΛΙΝΟΙΣ ΧΑΣΚΙΣ 71vs
ΤΟΛΕΔΟ ΡΟΚΕΤΣ 50
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΠΣΚΟΜΠ 68vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΙΓΚΛΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΜΠAΜΑ 79vs
ΒAΝΤΕΡΜΠΙΛΤ ΚΟΜΟΝΤΟΡΣ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΠΙΛΕΝ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 72vs
ΣΤΕΦΕΝ ΟΣΤΙΝ ΛAΜΠΕΡΤΖΑΚΣ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΟΥΝΕΡΣ 51vs
ΤΕΞΑΣ ΛΟΝΓΚΧΟΡΝΣ 52
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΟΒΑ 68vs
ΠΟΥΡΝΤΟΥ ΜΠΟΙΛΕΡΜΕΙΚΕΡΣ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΟΒΑ ΣΤΕΙΤ ΣAΙΚΛΟΝΣ 71vs
ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΤΕΙΤ ΜAΟΥΝΤΕΝΙΑΡΣ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΝΤAΚΙ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 73vs
ΤΕΝΕΣΙ 81