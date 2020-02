Εν αναμονή της φάσης των playoffs, το BCL δημιούργησε βίντεο με τις πιο εντυπωσιακές φάσεις μέχρι τώρα.

Στο Top 10 πρωταγωνιστούν οι Σακιέλ ΜακΚίσικ, Χάουαρντ Σαντ Ρος και στην κορυφή βρίσκεται ο Κρις Ντόου της Ανβίλ.

Δείτε το βίντεο...

They showed no mercy for human life during the #BasketballCL Regular Season pic.twitter.com/LAoehTiKSd

