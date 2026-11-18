Απογοητευτικό ξεκίνημα για την ΑΕΚ στο ματς απέναντι στην Φάλκο Σομπατέλι, με την «Ένωση» να δέχεται 57 πόντους στο ημίχρονο και να βρίσκεται πίσω με 23 συνολικά.

Αδυνατώντας να βγάλει αντίδραση η ΑΕΚ βρίσκεται πίσω στο σκορ από την Φάλκο Σομπατέλι στη SUNEL Arena με 34-57.

Η «Ένωση» έχει δεχτεί 57 πόντους από την Ουγγρική ομάδα, όταν στο εκτός έδρας ματς συνολικά είχε δεχτεί 66 σε μια από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις στη διοργάνωση.

Μοναδικοί διασωθέντες για την ομάδα τοου Ντράγκαν Σάκοτα που αδυνατεί να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα, είναι οι Μπάρτλεϊ και Τζόζεφ που έχουν σημειώσει από 10 πόντους έκαστος.

Reigning MVP Bartley keeps AEK BC alive! 🔥 #BasketballCL I @aekbcgr https://t.co/yrlPBJYMAV — Basketball Champions League (@BasketballCL) November 18, 2026

Μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στην άμυνα στο post αλλά και στα ριμπάουντ, όπου η ΑΕΚ μειονεκτεί με 9 έναντι 21 της αντιπάλου της.

Την ίδια στιγμή που η Σομπατέλι σουτάρει με 65% εντός παιδιάς,, η «Ένωση» έχει το απογοητευτικό 41%, ενώ και στις βολές καταγράφει το κάκιστο 10/18.



Με αυτά τα δεδομένα, είναι σίγουρο ότι η ΑΕΚ χρειάζεται να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να επιστρέψει στο παιχνίδι, δεδομένων και των πολλών απουσιών που την έχουν πληγώσει.