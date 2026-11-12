Περιστέρι: Στην καλύτερη πεντάδα της εβδομάδας του BCL ο Φιντς
Ο Τζέιλεν Φιντς του Περιστερίου ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας της εβδομάδας του BCL.
Μετά τη νίκη της ομάδας των Δυτικών Προαστίων κόντρα στη Βαρέζε, ο Αμερικανός γκαρντ συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία 5άδα. Συνολικά ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 23 πόντους και 11 ασίστ.
Οι υπόλοιποι τέσσερις είναι οι Τζέρι Μπλέικς από τη Σαμπάχ, ο Γκούτις Ραντζεβίτσιους από τη Ρίτας Βίνλιους, ο Άλεν Όμιτς από τη Σπάρτακ και ο Μπαστιέν Βοτιέ από την Μπιλμπάο.
Time to see the Team of the Week! Who deserves Player of the Week honors? 🇬🇷 Jaylen Finch | @peristeribc 🇦🇿 Gerry Blakes | @SabahBC 🇱🇹 Gytis Radzevicius | @rytasvilnius 🇷🇸 Alen Omic | @kkspartak 🇪🇸 Bastien Vautier | @bilbaobasket #BasketballCL https://t.co/zQ0nAWUU2F— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 12, 2026
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