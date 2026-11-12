Περιστέρι: Στην καλύτερη πεντάδα της εβδομάδας του BCL ο Φιντς

Περιστέρι: Στην καλύτερη πεντάδα της εβδομάδας του BCL ο Φιντς

Παναγιώτης Αρταβάνης
Περιστέρι: Στην καλύτερη πεντάδα της εβδομάδας του BCL ο Φιντς

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Στην κορυφαία πεντάδα της εβδομάδας στο BCL συμπεριλήφθηκε ο Τζέιλεν Φιντς, μετά από την εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποίησε κόντρα στη Βαρέζε.

Ο Τζέιλεν Φιντς του Περιστερίου ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας της εβδομάδας του BCL.

Μετά τη νίκη της ομάδας των Δυτικών Προαστίων κόντρα στη Βαρέζε, ο Αμερικανός γκαρντ συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία 5άδα. Συνολικά ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 23 πόντους και 11 ασίστ.

Οι υπόλοιποι τέσσερις είναι οι Τζέρι Μπλέικς από τη Σαμπάχ, ο Γκούτις Ραντζεβίτσιους από τη Ρίτας Βίνλιους, ο Άλεν Όμιτς από τη Σπάρτακ και ο Μπαστιέν Βοτιέ από την Μπιλμπάο.

 

@Photo credits: INTIME
     

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