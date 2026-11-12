Κάνααν: Παρελθόν από την Τράμπζονσπορ

Κάνααν: Παρελθόν από την Τράμπζονσπορ

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Ο Αιζάια Κάνααν αποχώρησε από την Τράμπζονσπορ μετά τη νέα ήττα της τούρκικης ομάδας από τη Σαμπά για το Basketball Champions League.

Παρελθόν αποτελεί από την Τράμπζονσπορ ο Αζάια Κάνααν.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού μετά τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα της τουρκικής ομάδας, αποχώρησε από τον σύλλογο.

Συγκεκριμένα η Τράμπζονσπορ που στόχευσε στην κατάκτηση του BCL τη φετινή σεζόν δεν έχει καταφέρει να πείσει με τις μέχρι τώρα εμφανίσεις της και αυτό... οδήγησε σε άμεσες αλλαγές στον σύλλογο.

Αξίζει να σημειωθεί πως απολύθηκε και ο προπονητής της ομάδας, Σελτσούκ Ερνάκ.

 

Πλέον ο Κάνααν αναμένεται να ψάξει να βρει τον επόμενο σταθμό που θα συνεχίσει την καριέρα του. Σε τρεις αναμετρήσεις στο BCL με τη φανέλα της Τράμπζονσπορ ο Αμερικανός γκαρντ είχε μ.ο 11.7 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ μ.ο, ανά αγώνα.

@Photo credits: x_Trabzonspor Basketbol
     

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