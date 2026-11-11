Το Περιστέρι συνεχίζει ακάθεκτο την ευρωπαϊκή του πορεία, παραμένοντας η μοναδική ελληνική ομάδα που δεν έχει γνωρίσει ακόμη την ήττα στη διοργάνωση όπου συμμετέχει.

To Περιστέρι μοιάζει να μην έχει αντίπαλο επί ευρωπαϊκού εδάφους, καθώς είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που παραμένει αήττητη στην ευρωπαϊκή διοργάνωση που συμμετέχει.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου έκανε σχεδόν το τέλειο παιχνίδι κόντρα στη Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη για το απόλυτο 4/4 στη διοργάνωση ακολουθώντας τις νίκες απέναντι στην Μπάμπεργκ, Βαρέζε (εις διπλούν) και Μούρθια.

Να σημειωθεί ότι σήμερα (11/11) έσπασε το αήττητο (5/5) και της Μυκόνου στο FIBA Europe Cup μετά το αρνητικό αποτέλεσμα κόντρα στη Νέφτσι, ενώ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις συμμετέχουν 10 συνολικά ελληνικές ομάδες και συγκεκριμένα οι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Άρης, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Περιστέρι, Προμηθέας, Μύκονος, Κολοσσός Ρόδου και Ηρακλής.