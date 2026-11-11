Ο Νέιτ Ρένφρο έπεσε στο παρκέ και χτύπησε το κεφάλι του προκαλώντας ανησυχία στους ανθρώπους της Βαρέζε, ενώ χειροκροτήθηκε από τους φιλάθλους του Περιστερίου.

Το Περιστέρι υποδέχθηκε τη Βαρέζε και για λίγο «πάγωσε» ο χρόνος 2:27 πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου, όταν ο Νέιτ Ρένφρο έπεσε με τρομακτικό τρόπο στο παρκέ χτυπώντας το κεφάλι του.

Ο πρώην παίκτης του Περιστερίου προσγειώθηκε άσχημα και ανησύχησε άπαντες μοιάζοντας στην αρχή να μην έχει τις αισθήσεις του, ωστόσο στη συνέχεια φάνηκε να της ανέκτησε και κατάφερε να σηκωθεί για να αποχωρήσει καταχειροκροτούμενος από τους φιλάθλους του Περιστερίου.

Όπως μετέφερε το ρεπορτάζ της MagendaTV, ο παίκτης του Γιάννη Καστρίτη το πιθανότερο είναι να μεταβεί στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ φέρει ένα τραύμα στο πηγούνι και μια ελαφριά διάσειση. Αξίζει να αναφερθεί ότι και ο Βασίλης Ξανθόπουλος ανησύχησε για την κατάστασή του και τον χειροκρότησε όταν διαπίστωσε πως είναι καλά.