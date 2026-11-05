Η ΚΑΕ Περιστέρι ενημέρωσε τους φιλάθλους της πως τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Βαρέζε τέθηκαν ήδη σε κυκλοφορία.

Το Περιστέρι υποδέχεται τη Βαρέζε (11/11, 19:30) με σκοπό το 4/4 στο φετινό Basketball Champions League. Η ΚΑΕ ενημέρωσε τους φιλάθλους της πως τα εισιτήρια για τον μεγάλο αγώνα είναι ήδη διαθέσιμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Περιστέρι:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει πως τα εισιτήρια του αγώνα της 4ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League με τη Βαρέζε (11/11, 19:30, Magenta Sport 4) διατίθενται ήδη ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα εισιτηρίων Cometogether.

Η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται καθημερινά (11:00 με 17:00) από τα γραφεία της ΚΑΕ Περιστέρι στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» (Τζον Κένεντι & Γιαννιτσών 81Α, Περιστέρι) και την Τετάρτη (11/11) από τα εκδοτήρια του γηπέδου από τις 16:30 έως την ώρα έναρξης του αγώνα.

Για την έκδοση των εισιτηρίων είναι υποχρεωτικό το ΑΜΚΑ, το κινητό τηλέφωνο και το email, ενώ η είσοδος θα γίνεται με ταυτοποίηση των στοιχείων του κατόχου μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».